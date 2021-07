Marktredwitz: Schulen bekommen mobile Luftfilter

Mit dem Home-Schooling soll im nächsten Schuljahr endgültig Schluss sein. Damit sich die Schüler auch im Klassenzimmer nicht anstecken, fördert der Freistaat Bayern die Anschaffung von mobilen Luftfiltern. Die Stadt Marktredwitz will für ihre Schulen jetzt auch welche besorgen. Darauf hat sich der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung verständigt. Die Kosten für die Neuausstattung der Alexander-von-Humboldt-Mittelschule sowie für die restlichen Luftfilter in den Grundschulen in Marktredwitz und Brand belaufen sich auf rund 150.000 Euro. Weil die Mittel nicht im Haushalt vorgesehen waren, bedurfte es einer gesonderten Genehmigung des Stadtrates. Schon seit Anfang des Jahres setzen die Schulen in Marktredwitz auf CO2-Messgeräte.