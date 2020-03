Marktredwitz sagt Skilager in Italien ab: Heimkehrer aus Corona-Krisengebieten sollen nicht in die Schule

Nach immer mehr bestätigten Coronafällen in Bayern hat zum Schulanfang nach den Faschingsferien das Kultusministerium reagiert. In einem Leitfaden empfiehlt die Behörde allen Schülern, die in den vergangenen zwei Wochen in einem Risikogebiet Urlaub gemacht haben, heute nicht in die Schule zu gehen.

Die Kinder sollen möglichst zuhause bleiben. Die Schule sei jedoch umgehend zu informieren, so das Ministerium. Die Kinder gelten dann als „entschuldigt“. Wie lange die Schüler zuhause bleiben sollen, ist derzeit nicht bekannt. Unterdessen wartet Bayreuth auf die Laboregebnisse eines Corona-Verdachtsfalls. Das Otto-Hahn-Gymnasium hat sein Skilager im Ahrntal vorsorglich abgesagt. Stattdessen geht es jetzt nach Tschechien.

Als Risikogebieten gelten:

– in China: die Provinz Hubei (inkl. Stadt Wuhan) und die Städte Wenzhou, Hangzhou, Ningbo, Taizhou in der Provinz Zhejiang.

– im Iran: die Provinz Ghom

– in Italien: die Region Lombardei und die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien

– in Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do (Nord-Gyeongsang)