Die Postbank-Kunden in Marktredwitz müssen sich ab Mitte Juni nach einer anderen Möglichkeit zum Geldabheben umsehen. Die Filiale am Bahnhofsplatz schließt 10. Juni. Das hatte das Unternehmen angekündigt. Grund ist wie so oft das geänderte Kundenverhalten. Zumindest einen Ersatz für Briefe und Pakete gibt es ab heute: Im Edeka in der Jean-Paul-Straße eröffnet heute eine Partnerfiliale der Deutschen Post.