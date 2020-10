Über Kratzer, Beulen und Lackschäden haben sich schon viele in Marktredwitz geärgert. Auf dem Parkplatz vor dem Ämtergebäude in der Bahnhofstraße war einfach zu wenig Platz. Mit 12 neuen Parkplätzen soll das jetzt endlich ein Ende haben. Da viele Mitarbeiter und Kunden mit dem Auto fahren, hat die Stadt die neuen Parkplätze bauen lassen. Von Montag bis Freitag können jetzt die Mitarbeiter der Stadt und Besucher dort parken. Am Wochenende darf hier jeder sein Auto abstellen.