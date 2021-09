Marktredwitz: Neues MAKhotel eröffnet

Wer in Marktredwitz einen Platz zum Schlafen braucht, dem stehen ab heute mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Das neue MAKhotel öffnet im Industriegebiet Rathaushütte. Urlauber, Monteure und Geschäftsleute erwarten 21 Design-Zimmer. Einchecken könnt ihr rund um die Uhr online. Der Zugang zu den Zimmern erfolgt kontaktlos per PIN. Wenn kein Zimmer mehr frei ist, dann könnt ihr in einem der anderen Hotels der Gruppe in der Nähe unterkommen. Es ist das 25. Hotel der WMM Hotel Betriebs GmbH in Deutschland und Österreich.