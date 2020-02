In Marktredwitz gibt es das neue Kommunalunternehmen sei Anfang des Jahres. Es befindet sich in der Böttgerstraße. Die bisherigen Stadtwerke hat die Stadt ebenfalls auf das Kommunalunternehmen übergeleitet. Wer also Infos rund um die Themen Wasser, Bäder, Erneuerbare Energien, Freizeitanlagen oder Parkhäuser braucht, der findet im neuen Kommunalunternehmen rund 60 Ansprechpartner. Die Bilanzsumme des Unternehmen beträgt rund 52 Millionen Euro.