Marktredwitz: Neuer Geh- und Radweg freigegeben

Wer mit dem Fahrrad in Marktredwitz unterwegs ist, kommt ziemlich gut voran. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren eine Menge in Radwege investiert. Zwischen dem Haager Weg und dem Aldi-Parkplatz am Ortseingang gibt es nun eine weitere Möglichkeit. Hier hat die Stadt einen neuen Geh- und Radweg bauen lassen, nachdem sich die Bevölkerung in diesem Bereich eine Verbindung gewünscht hat. Der Weg ist bereits freigegeben, die Beleuchtung fehlt aber noch. Die Installation soll in den kommenden Wochen erfolgen.