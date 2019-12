Marktredwitz: Nach Weihnachten kam die Gewalt

…Und dass das Thema Häusliche Gewalt gegen Frauen auch in der besinnlichsten Zeit des Jahres leider sehr real ist, zeigt ein Fall aus Marktredwitz. Gestern in den Morgenstunden hat ein 37-jähriger dort seine Lebensgefährtin verprügelt – vor den Augen ihrer 17-jährigen Tochter. Die hat daraufhin die Polizei gerufen. Die beiden Partner hatten offensichtlich zu viel getrunken und angefangen zu streiten, als der Mann gewalttätig geworden ist. Ihn erwartet jetzt ein Verfahren wegen Körperverletzung. Außerdem darf er nicht mehr in die gemeinsame Wohnung oder sich der Frau nähern.