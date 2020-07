Marktredwitz: Mit Messern bewaffnet durch die Stadt

Nicht schlecht staunten Polizisten als sie gestern Abend einen amtsbekannten 35jährigen Marktredwitzer in der Egerstraße kontrollierten. Nicht nur, dass er am Gürtel ein Jagdmesser bei sich trug, hatte er am Fußknöchel zudem noch ein verbotenes Armbandmesser mit versteckter Klinge befestigt. Außerdem verstreute er während der Kontrolle eine geringe Menge Marihuana auf der Straße und beleidigte die Beamten mit nicht druckreifen Ausdrücken. Seine Beleidigungen wiederholte er, als die Polizeibeamten bei einer Wohnungsdurchsuchung weitere Betäubungsmittel in Form von Kräutermischungen auffanden. Der junge Mann muss sich jetzt wegen verschiedener Vergehen u.a. wegen Beamtenbeleidigung sowie Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten.