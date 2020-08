Marktredwitz: Mann zündet eigene Wohnung an

Seit dem Wochenende sitzt ein Mann aus Marktredwitz in einer JVA ein, weil er versucht hat, seine eigene Wohnung anzuzünden. Freitagmorgen war die Feuerwehr in die Straße „Schuhwiese“ ausgerückt, nachdem eine Anwohnerin Feuer gerochen hatte. Durch den schnellen Einsatz war kein größerer Schaden an dem Mehrfamilienhaus entstanden. Anschließend hatte die Kripo Hof die Ermittlungen aufgenommen und schnell herausgefunden, dass der 35-jährige Bewohner das Feuer selbst gelegt haben muss. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann nicht mehr vor Ort, sodass die Polizei nach ihm fahnden musste. Noch am Samstag hat die Polizei ihn dem Haftrichter vorgeführt, nun wartet der Mann in der JVA auf seinen Prozess wegen versuchter schwerer Brandstiftung.