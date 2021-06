Marktredwitz: Mann sticht sich mit Messer in Bauch

In Marktredwitz kam es gestern zu einer Messerstecherei, allerdings war nur eine Person daran beteiligt. Ein 49-Jähriger hat sich mit einem Messer zwei Mal selbst in den Bauch gestochen. Er hatte sich auch die Pulsadern aufgekratzt. Zwei Männer haben ihn mit dem blutverschmierten Messer und einem Hammer in der Hand in der Goethestraße angetroffen. Sie haben den Notruf verständigt. Der 49-Jährige litt augenscheinlich unter Verfolgungswahn und Wahnvorstellungen. Nach der Behandlung im Krankenhaus soll der Mann in ein Bezirksklinikum eingeliefert werden.