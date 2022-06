Marktredwitz: Mann bedroht Gruppe mit Messer

Mit einem Küchenmesser hat ein Mann heute Nacht eine Gruppe junger Leute in Marktredwitz bedroht. Wie die Marktredwitzer Polizei mitteilt, hat sich die Gruppe am Supermarkt-Parkplatz an der Jean-Paul-Straße aufgehalten. Der mutmaßliche Täter soll an der Gruppe vorbeigekommen sein und die Gruppe mit dem Küchenmesser bedroht haben. Bei einem anschließenden Gerangel wurde ein 23-Jähriger durch das Messer leicht an der Hand verletzt. Der Angreifer soll dann in die Innenstadt geflüchtet sein. Auf dem Weg dorthin soll er den ihm folgenden Verletzten mit angedeuteten Stechbewegungen auf Distanz gehalten haben. Eine Streife hat den, laut Polizei, stark alkoholisierten Mann gestellt und nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Hof eine Blutentnahme durchgeführt. Der Mann muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.