Marktredwitz: Lokal verstößt gegen Sperrzeit

In einem Lokal in Marktredwitz haben einige gestern Nacht wohl zu lange gefeiert.

Eine Streife hat ein Lokal in der Klingerstraße kontrolliert, nachdem dort um kurz nach halb drei noch geöffnet war. Das teilt die Polizeiinspektion Marktredwitz mit. Durch die Stadt Marktredwitz gibt es aber eine Sperrzeit ab 02:00 Uhr. In und vor dem Lokal war laut Polizei noch reger Betrieb. Da es im Zusammenhang mit dieser Gaststätte bereits in der Vergangenheit immer wieder zu Problemen gekommen sein soll, wird der Verstoß gegen die Sperrzeit demnach angezeigt.