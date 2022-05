In Marktredwitz gibt es einen neuen Platz zum Kicken. Die Stadt hat einen neuen Bolzplatz in Leutendorf neben dem Freizeitgelände der Narhalla Rot-Weiß-Marktredwitz eingeweiht. Der Bauhof hatte im April damit begonnen, das Grundstück vorzubereiten. Er kümmert sich auch in Zukunft darum, dass der Bolzplatz in Schuss bleibt. Das Sachverständigenbüro für Spiel- und Sportanlagen in Thierstein hat im Mai schließlich die Tore geliefert.