Marktredwitz: Langer Einkaufssamstag

Mal richtig gemütlich shoppen – wie lange ist das für viele schon her? Jetzt haben zwar die Läden wieder auf, aber ein richtiges Wohlgefühl kommt mit Maske und Abstandsregeln nicht auf. Wer heute aber in Marktredwitz einkaufen geht, wird mitunter richtig verwöhnt. Die Stadt lädt heute wieder zu einem langen Einkaufssamstag ein. Von 10 bis 18 Uhr gibt es heute beispielsweise Musik in vielen Läden, die haben zudem oft länger geöffnet als üblich. Mit der Aktion, die ausdrücklich keine Veranstaltung ist, wollen Stadt und Stadtmarketingverein MAKnetisch den Einzelhandel unterstützen.