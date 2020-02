Marktredwitz: Kommunalwahl im Internet üben

Am 15. März wählen wir in der Region unsere Bürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte sowie den Landrat für den Landkreis, in dem wir wohnen. Das klingt vielleicht gar nicht so kompliziert – der Stimmzettel kann aber recht lang ausfallen und es gibt einige Wege, seine Wahl ohne böse Absicht ungültig zu machen. Die Stadt Marktrewitz bietet deshalb auf ihrer Website einen Probestimmzettel an. Der zeigt unter anderem an, wieviele Stimmen ihr noch vergeben könnt und ob euer Zettel womöglich ungültig ist. Den Link gibt’s hier.