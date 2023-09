Marktredwitz: Hubert Aiwanger kommt

Bayerns stellvertretender Ministerpräsident und Freie Wähler-Chef Hubert Aiwanger musste in den vergangenen Wochen einiges einstecken. Grund war ein antisemitisches Flugblatt aus seiner Schulzeit, das kürzlich ans Licht kam. Den Freien Wählern hat das keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. Bei Umfragen konnten sie zulegen. Kurz vor der Landtagswahl zeigt sich Aiwanger auch nochmal bei uns in der Region. Am Abend ist er zu Gast bei einer Kundgebung in der Dörflaser Turnhalle in Marktredwitz. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr.