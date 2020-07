Marktredwitz: Hallenbad-Sanierung verzögert sich und wird teurer

Bis die Marktredwitzer im generalsanierten Hallenbad ihre Bahnen ziehen können, wird es noch etwas dauern. Eigentlich war die Eröffnung für das Frühjahr geplant, Corona und Probleme wie etwa die Entsorgung von Asbest haben das Projekt verzögert.

Oberbürgermeister Oliver Weigel und Projektleiter Stefan Kreuzer wollen jetzt zumindest am Jahr der Öffnung festhalten und laut Frankenpost, den Rawetzern das Hallenbad quasi unter den Weihnachtsbaum legen. Die 2016 angekündigten Kosten von 5 Millionen Euro sind 2018 auf 6,4 Millionen gestiegen – inzwischen liegt man bei 8,3 Millionen Euro. Dies sei dem Neubau in alter Bausubstanz geschuldet, so OB Weigel. Hier sei man vor Überraschungen nicht gefeit – und derer habe es viele gegeben. Letztlich habe Corona dafür gesorgt, dass es nur noch einen eingeschränkten Betrieb auf der Baustelle gab. Jetzt hoffen alle, dass die Handwerker und Unternehmen aufs Gaspedal drücken, damit dem Badespaß im Winter nichts mehr entgegensteht.