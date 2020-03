Die Glasschleif in Marktredwitz kriegt einen neuen Schliff. Das Denkmal wird in den kommenden zwei Jahren umgebaut und saniert. Der Rückbau ist bereits abgeschlossen. Und die Planungen für den Umbau im Juli sind schon in vollem Gang.

Die Kosten für das Projekt betragen etwa 12 Mio. Euro. Am Ende soll eine neue Location für die Region stehen. Alexander Rieß, Architekt und Projektleiter:

Die Halle soll vorzugsweise im Sommer genutzt werden. Die Fertigstellung ist für November 2022 geplant.