Marktredwitz gegen den SüdOstLink: Anwaltskanzlei reicht Klage beim Bundesverwaltungsgericht ein

Das Thema SüdOstLink ist auch in diesen Zeiten präsent. Die Anwaltskanzlei Baumann hat jetzt auch die Klage der Stadt Marktredwitz beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Neben unter anderem dem Landkreis Wunsiedel, will auch sie gegen die Pläne klagen. Die Anwaltskanzlei hat damit, so heißt es in einem aktuellen Schreiben, die Aufhebung des von der Bundesnetzagentur erlassenen Bescheids beantragt. Auf 350 Seiten hat die Kanzlei sowohl die Klage der Stadt Marktredwitz, als auch des Landkreises Wunsiedel, des Bund Naturschutz in Bayern e.V. und des Landesverband Bayern der Deutschen Gebirgs- und Wandervereine e.V. aufgeführt. Gleichzeitig hat sie Eilanträge gestellt. Diese sollen das Ziel haben, das Planfeststellungsverfahren sofort auszusetzen. Außerdem sollen damit weitere Veränderungssperren für betroffene Grundstückseigentümer im Korridorverlauf untersagt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.