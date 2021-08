Marktredwitz: Enkeltrick nicht erfolgreich

Wenn das Telefon klingelt, ist in letzter Zeit immer häufiger Vorsicht geboten. Am anderen Ende der Leitung könnten Betrüger lauern. In Marktredwitz haben sie es gestern mehrmals mit dem Enkeltrick versucht. Sie haben sich als angebliche Freunde oder Verwandte ausgegeben. Den Angerufenen haben sie vorgegaukelt, sie würden gerade beim Notar sitzen und eine Wohnung kaufen wollen. Dafür bräuchten sie dringend 40.000 Euro. Wenn das Geld besorgt ist, würden sie es selbst abholen. Keiner der Angerufenen ist aber auf den Trick hereingefallen. Sie haben stattdessen die Polizei verständigt. Die Polizei warnt nochmal davor, sich am Telefon auf Geldforderungen einzulassen.

Am vergangenen Donnerstag gab es auch fünf Enkeltrick-Fälle im Bereich der Polizeidirektion Zwickau. Vier davon im Vogtland.