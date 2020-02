Marktredwitz: Diebes-Trio geschnappt

Ein Diebes-Trio hat die Polizei Marktredwitz gestern beschäftigt. Ein zunächst unbekannter Täter ist in einen PKW eingebrochen, hat das Stoffverdeck aufgeschlitzt und eine Handtasche geklaut. Das Fahrzeug hat die Geschädigte im Parkhaus eines Einkaufscenters in der Leopoldstraße abgestellt. Kurz darauf haben die Angestellten einen Ladendieb in eben diesem Einkaufcenter verfolgt, der in einem Bekleidungsgeschäft Waren gestohlen hat.

Die Angestellten haben versucht, ihn festzuhalten. Als er sich losgerissen hat, hat er einer Geschädigten noch in den Bauch geboxt und sie verletzt. Die Polizei konnte ihn später festnehmen. Kurz darauf hat die Polizei ein Fahrzeug mit zwei Insassen angehalten, in welche sie die Handtasche gefunden haben. Zusätzlich haben sie Ware im Wert von 800 Euro entdeckt. Der Dieb wurde dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er wurde dann in die JVA Hof gebracht. Gegen die beiden anderen ermittelt die PI Marktredwitz.