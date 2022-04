Marktredwitz: Bundespolizeiinspektion Selb überführt syrischen Schleuser

Nicht nur aus der Ukraine flüchten viele Menschen vor dem Krieg. Auch aus Syrien kommen nach wie vor Menschen nach Europa und Deutschland. Beamte der Bundespolizei Selb haben am Mittwochmorgen einen syrischen Schleuser dingfest machen können – durch Zufall wie es scheint. Das teilt die Bundespolizeiinspektion Selb heute mit.

Der syrische Schleuser hatte demnach wohl doppelt Pech. Der 26-Jährige wollte offenbar zwei Syrer, die über die Türkei, Ungarn und Wien nach Deutschland geflohen sind von Landshut nach Leipzig bringen. Allerdings haben sie einen falschen Zug genommen und saßen stattdessen in Marktredwitz in einem Zug nach Eger. Dort wurden die drei dann auch noch von der Polizei kontrolliert. Die zwei Flüchtlinge hatten keine Reisedokumente. Der Schleuser saß entfernt von ihnen, konnte aber durch die zur gleichen Uhrzeit in Landshut gekauften Zugtickets mit den Flüchtlingen in Verbindung gebracht werden. Gegen den 26-Jährigen wird nun ermittelt. Die zwei anderen Flüchtlinge wurden an die Ankereinrichtung in Bamberg weitergeleitet.