Marktredwitz: Bürgerrundgang durchs Schulzentrum

Es gibt zu wenige Parkplätze, es könnte grüner sein oder es fehlt an Spielmöglichkeiten für die Kinder. In jedem Wohnviertel gibt es Dinge, die besser sein könnten. Oft können die Anwohner aber nicht mitreden. Anders ist das in Marktredwitz. Bei einem Rundgang durch das Quartier am Schulzentrum können Interessierte am Nachmittag ihre Wünsche und Ideen für die künftige Sanierung äußern. Das zuständige Planungsbüro wird die Bevölkerung außerdem über den aktuellen Stand der Planungen informieren. Bereits im Vorfeld hatte die Stadt Fragebögen verteilt, um herauszufinden, was die Menschen stört. 400 sind beantwortet zurückgekommen.