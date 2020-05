Marktredwitz: Bürgerbeteiligung bei Planungen für Dörflas

Die Marktredwitzer können sich jetzt einbringen: wer Ideen, Anregungen oder Meinungen zu den weiteren Planungen in Dörflas hat, kann mithelfen. Im Moment ist es ja aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich, einen Infoabend mit Bürgerbeteiligung zu veranstalten. Deshalb hat die Stadt entschieden, dass sich jeder in Dörflas ein Exemplar der sogenannten Vorbereitenden Untersuchung abholen kann. Jeder, der sich dafür interessiert, kann das noch bis zum 29. Mai im Gebäude Fabrikgasse 3 tun. Man kann das Ganze aber auch downloaden. Anregungen können die Marktredwitzer bis zum 5.Juni an die Stadt übermitteln – die besten daraus werden in den Entwurf eingearbeitet, den der Stadtrat dann beschließt.