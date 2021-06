Marktredwitz: Bauhof baut Kneipp-Anlage

Dieses Jahr hätte Sebastian Kneipp seinen 200. Geburtstag gefeiert. Er gilt als Gründer der Kneipp-Bewegung, also einer Therapie, die Wasseranwendungen, Pflanzenwirkstoffe, Bewegungs- und Ernährungsempfehlungen kombiniert. Eine solche Kneipp-Anlage wird jetzt auch in Marktredwitz angelegt. Sie ist als Ergänzung zum MAKfit-Pfad gedacht. Die neue Kneipp-Anlage entsteht am Standort „Bummelwiese“, die ist nur einen kurzen Spaziergang vom Wanderparkplatz Forsthaus entfernt. Das Becken wird sechs Meter lang und vier Meter breit sein. Die Wassertiefe beträgt 40 Zentimeter. Die Kosten werden auf 20.000 Euro geschätzt.