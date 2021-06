Marktredwitz: Baugebiet Hammerberg-West wird mit Nahwärme beheizt

Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es erneuerbare Energien, wie zum Beispiel die Abwärme aus einer Biogasanlage. Die wird in Zukunft zum Beheizen des Baugebiets Hammerberg-West und des Orts Haag genutzt. In die neue Nahwärmeversorgung investiert das Kommunalunternehmen Marktredwitz 1,2 Millionen Euro. Bereits vor dem Start der Dorferneuerung in Haag war klar, dass mit dem Ausbau der Dorfstraßen auch einige Häuser in der Dorfmitte an die Wärmeversorgung angeschlossen werden. Eine Studie hat dann ergeben, dass die Abwärme der Biogasanlage auch für das neue Baugebiet reicht. Die Häuser im Baugebiet decken künftig ihren gesamten Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser durch eine Übergabestation aus dem Nahwärmenetz.