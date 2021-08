Marktredwitz: Bamberger erkunden Lost Place

Lost Places sind zu einer eigenen Kunstform geworden. Bilder von verlassenen Gebäuden, die sich die Natur langsam wieder zurück erobert. Das ehemalige Unna-Heim, in den 1970er Jahren eine moderne Kinderkurklink in Marktredwitz, ist so ein lost place. Seit es Bilder davon im Netz gibt, ist das Unna-Heim, das mitten im Grünen liegt, berühmt. Immer wieder kommen vor allem junge Leute, um dort selbst zu stöbern. Allerdings gehört die Immobilie einer Firma und die erstattet dann Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Wie am Wochenende, als einige junge Bamberger dort erwischt wurden.