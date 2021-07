Marktredwitz: Autohaus baut auf Biotop

In Marktredwitz sorgt ein geplantes Bauprojekt für Aufregung. Wo jetzt ein Biotop ist, soll bald ein Autohaus für Wohnmobile stehen. Das Autohaus Matthes will auf 1,4 Hektar ein neues Ausstellungshaus bauen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat die Bauleitplanung für das Gebiet „Südwestlich des Kreisverkehrs an der Bayreuther Straße“ auf den Weg gebracht. Vier Stadträte haben sich gegen das Projekt ausgesprochen. Auf dem Gelände wird in Zukunft außerdem ein Kaufland entstehen. Schon bei diesem Bauvorhaben gab es Bedenken wegen des Biotops.