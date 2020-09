Marktredwitz: 92-jährige tot aufgefunden – Kripo ermittelt

Schon wieder meldet die oberfränkische Polizei, dass eine 92-jährige Frau tot in ihrer Wohnung gelegen hat. Eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes hat die Leiche der Seniorin am frühen Sonntagmorgen (20.9.) entdeckt. Das war in Marktredwitz im Landkreis Wunsiedel. Wieder hieß es, dass ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen werden könne. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt nach Zeugen. Erst vor wenigen Tagen war ein ähnlicher Fall in Kulmbach bekannt geworden. Eine ebenfalls 92-jährige Frau war dort auch tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. In diesem Fall hat erst eine zweite rechtsmedizinische Untersuchung Hinweise auf ein Fremdverschulden ergeben.

Nummer Kripo Hof: 09281/704-0