Für die Eltern ist es ein Schock, wenn das eigene Kind plötzlich weg ist. So erging es gestern Nachmittag auch einer Mutter in Marktredwitz. Ihr 3-jähriges Kind war beim Spielen ausgebüxt. Eine Zeugin hat den Jungen in der Kolpingstraße ohne Begleitung angetroffen. Da das Kind nicht sagen konnte, wo es wohnt, verständigte sie die Polizei. Der 3-Jährige hat schnell Vertrauen zu den Beamten gefasst, die ihn wohlbehalten zu seiner Mutter zurückbringen konnten.

Das könnte Sie auch interessieren

Kulturpark Plauen: Buntes Treiben auf dem Stadtpark-Gelände

Der Plauener Stadtpark verwandelt sich heute in einen Kulturpark. Auf neun Erlebnis-Inseln gibt’s Musik, Geschichten und kreative (…)

Fußball-Bayernliga: Nächstes Oberfrankenderby für SpVgg Bayern Hof

Für die SpVgg Bayern Hof steht am dritten Spieltag der Fußball-Bayernliga das nächste Oberfranken-Derby an. Nachdem man am Dienstag (…)

Theresiensommer am Stein: Veranstaltungsreihe für Groß und Klein

Es wird bunt, musikalisch und kreativ am Theresienstein in Hof. Der Bürgerpark lädt zum „Theresiensommer am Stein“ ein. (…)

Erika-Fuchs-Haus: Tag der offenen Tür zum Jubiläum

Morgen (1. August) feiert das Erika-Fuchs-Haus sein 6. Jubiläum. Dazu gibt es in dem Museum in Schwarzenbach an der Saale einen Tag der (…)

Wunsiedel: Vereine sollen Jean-Paul-Schwimmhalle nutzen dürfen

Für viele Eltern sind Schwimmkurse momentan ein Reizthema. Wegen Corona sind zahlreiche Kurse ausgefallen. Die Wartelisten für die (…)

Kornberghaus: Zweckverband sucht Betreiber

In der vergangenen Woche gab es grünes Licht für den Bikepark am Großen Kornberg. Das Landratsamt Wunsiedel hat dem zuständigen (…)