Marktredwitz: 21jähriger Mitterteicher randaliert in Wohnung seiner Freundin

Völlig ausgerastet ist in der Nacht ein 21-jähriger Mitterteicher. Der Mann randalierte in der Wohnung seiner Freundin am Markt in Marktredwitz. Die Polizisten stellten bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Weiterhin war laut Polizei Blut an den Händen und im Gesicht des Mannes. Nachdem sich der 21-Jährige nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg in die Zelle beleidigte er die Beamten und bespuckte sie. Gegen den 21-Jährigen ermittelt nun die Polizei Marktredwitz unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Heute Morgen hatte sich der Mann wieder beruhigt – er wurde daher aus der Zelle entlassen.