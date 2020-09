Marktredwitz: 17-jähriger im Fall der getöteten Seniorin in Untersuchungshaft

Dass der Pflegedienst auch mit dem Tod einer Klientin oder eines Klienten in Berührung kommt, ist wohl leider nichts ungewöhnliches. Bei dem Fund einer toten Seniorin in Marktredwitz gestern aber war etwas anders. Die Polizei konnte nicht ausschließen, dass die Frau einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist. Jetzt hat sie auch einen Tatverdächtigen vorgestellt. Ein 17-jähriger Deutsch-Iraker befindet sich in Untersuchungshaft. Aufgefallen war er der Polizei zunächst nur, weil er Samstagabend in dem Wohngebiet, wo das Opfer gelebt hatte, herumgeschrien und Autos beschädigt haben soll – offenbar unter der Einwirkung von Drogen und Medikamenten. Die Polizei hat ihn mit Zeugenaussagen in Verbindung gebracht, nach denen sich ein junger Mann im selben Zeitraum vom Haus der getöteten Frau entfernt haben soll. Zu seinen Motiven und dem Tathergang gibt es offiziell noch keine Informationen, die Obduktion des Opfers hat aber ergeben, dass die Frau durch massive Gewalteinwirkungen auf den Kopf gestorben ist.