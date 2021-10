Marktplatz der Generationen: Warenautomaten für Weißdorf

Junge Menschen haben es auf dem Land relativ einfach. Mit dem Auto kommt man schnell in den nächsten größeren Ort, wo man einkaufen gehen oder sich mit Bekannten treffen kann. Aber auch ältere Menschen wollen lebenswert leben. Das ist das Ziel des Förderprogramms Marktplatz der Generationen, an dem die Gemeinde Weißdorf teilnimmt.

In Weißdorf gibt es zwar einen Dorfladen, frisches Brot oder Wurst vom Bäcker und Metzger sind aber Mangelware. Der Gemeinderat hat deshalb zum einen den Weg für drei Warenautomaten frei gemacht. Dazu soll ab Frühjahr ein Verkaufscontainer kommen, an dem man Backwaren abholen kann, die man vorher online bestellt hat. Auch das Einwohnermeldeamt ist jetzt wieder direkt im Rathaus angesiedelt. Für Demenzkranke bietet die Diakonie außerdem ein Betreuungsprojekt an. Für Pflegeplätze ist die Gemeinde dagegen noch auf der Suche nach Investoren. Und auch ein Dorfcafé ist im Gespräch. Nach derzeitigen Planungen könnte es im Gemeindehaus unterkommen.