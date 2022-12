Marktleuthen: Auto brennt beim Batterieladen aus

Elektroautos sollen die Zukunft sein, doch auch hier gibt es Risiken.

Das musste gestern Abend ein 45-Jähriger in Marktleuthen feststellen. Er soll seinen Wagen in Großwendern zum Aufladen der Batterie in eine Scheune gestellt haben. Laut Polizei wegen eines technischen Defekts am Ansteckpunkt zwischen dem Kabel und der Batterie, gab es ein Feuer. Das Auto brannte völlig aus, der Schaden liegt bei zirka 50.000 Euro, so die Polizei in Wunsiedel. Der Mann hat versucht die Flammen mit dem Gartenschlauch zu bekämpfen. Die umliegenden Feuerwehren konnten das Feuer dann endgültig löschen. Der Mann kam wegen der Rauchentwicklung vorsichtshalber ins Krankenhaus.