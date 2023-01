Marktgemeinderat in Bad Steben: Haushalt für 2023 ist verabschiedet

In diesen Wochen verabschieden die Städte und Gemeinden in der Euroherz-Region nach und nach ihre Haushaltspläne für 2023. Wegen der gestiegenen Kosten, zum Beispiel für Energie, fehlt das Geld an anderen Stellen. Die Stadt Hof streicht zum Beispiel einige Bauprojekte. In Bad Steben sieht die Situation erfreulicher aus. Mit einem Investitionsvolumen von 2,9 Millionen ist einiges möglich, unter anderem…

..so Bürgermeister Bert Horn auf Nachfrage von Radio Euroherz. Aufgrund der erfolgreichen Konsolidierungsmaßnahmen und der Investitionstätigkeit konnte sich die Gemeinde über einen Förderbescheid von rund 2,4 Millionen Euro freuen. Die Summe würde den Gemeindehaushalt deutlich entlasten, erklärt Bert Horn.