Markt und Mitmach-Aktionen: Programm am letzten August-Wochenende in Marktredwitz

Lauter als gewöhnlich dürfte es an diesem Wochenende in Marktredwitz werden. Von heute bis Sonntag ist die Gilde der Marktschreier zu Gast im Winkel und bietet neben Lebensmitteln unter anderem auch Schmuck und Spielwaren an. Außerdem sind an diesem Wochenende noch weitere Aktionen in der Stadt geplant. Unter anderem findet am Sonntag der Bartholomäus-Jahrmarkt statt und auch die Marktredwitzer Geschäfte sind geöffnet. Die Freiwillige Feuerwehr Marktredwitz bietet zudem verschiedene Mitmach-Stationen und eine große Fahrzeugshow an.

Wegen des Programms müsst ihr am 28. August mit Verkehrseinschränkungen in der Stadt rechnen.

Straßensperrungen:

Am Sonntag, 28. August ist von 6.00 Uhr bis 18.30 Uhr die Kraußoldstraße, die Martin-Luther-Straße, die Poststraße, die Lindenstraße, die Bahnhofstraße sowie die Dammstraße ab der Einmündung beim Malzhaus für den Verkehr gesperrt.

In den genannten Straßen besteht außerdem ein absolutes Halteverbot.

Parken:

Marktbesuchern wird die Nutzung des KEC-Parkhauses in der Leopoldstraße empfohlen. Zusätzlich stellt die Firma Scherdel ihren Firmenparkplatz in der Kraußoldstraße zur Verfügung.