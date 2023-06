Markneukirchen: Unbekannte brechen in Haus ein und stehlen Auto

Die Polizei in Plauen sucht Zeugen nach einem Einbruch in Markneukirchen.

In der Nacht zum Mittwoch sollen Unbekannte in eine Wohnung in der Adorfer Straße eingebrochen sein. Laut Polizei haben sie dort Gegenstände im Wert von 1.000 Euro mitgenommen und einen Autoschlüssel geklaut. Mit dem dazugehörigen Auto sind sie dann geflüchtet. Den Wert des Peugeots schätzt die Polizei auf 11.000 Euro.

Das Fahrzeug hat getönte Scheiben im Heckbereich, war mit Leichtmetallfelgen und zum Zeitpunkt des Diebstahls mit den amtlichen Kennzeichen V JN 167 versehen.

Gibt es Zeugen, denen die Täter beim Einbruch oder beim Wegfahren des Autos aufgefallen sind? Wer hat den Peugeot 308 seitdem an anderer Stelle gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Plauen unter der Telefonnummer 03741 140 entgegen.