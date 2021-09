Markneukirchen: Richtfest für neuen EDEKA-Markt

EDEKA nimmt aktuell viel Geld in die Hand, um unterschiedliche Projekte zu realisieren. Für über 300 Millionen Euro baut das Unternehmen ein neues Logistikzentrum in Marktredwitz. Es soll das modernste in ganz Deutschland werden. In Markneukirchen im Vogtland feiert EDEKA heute Richtfest für einen neuen Vollsortimentsmarkt. Der Markt mit rund 25.000 Artikeln für den täglichen Bedarf soll noch dieses Jahr eröffnen. Die Vorbereitungen für die 1.450 Quadratmeter große Filiale sind schon Anfang des Jahres gestartet, offizieller Baustart war im Mai. Beim Richtfest wollen Bürgermeister Andreas Rubner und der Investor am Nachmittag über den aktuellen Stand informieren.