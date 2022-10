Markneukirchen im Vogtlandkreis: Sechs Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall im Vogtlandkreis sind am Abend sechs Personen schwer verletzt worden. Eine 18-Jährige Autofahrerin war mit ihrem Audi auf der B 283 auf Höhe Markneukirchen unterwegs. Mit ihr im Auto haben sich noch vier weitere Personen im Alter von 16 bis 17 Jahren befunden. Drei von ihnen waren auf der Rücksitzbank gesessen – und das unangeschnallt. Wie die Polizeidirektion Zwickau nun mitteilt, ist die 18-Jährige nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort in das Fahrzeug einer 34-Jährigen gekracht. Alle Beteiligten sind mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gekommen. Die B283 ist wegen des Unfalls drei Stunden voll gesperrt gewesen. Nach Angaben der Polizei ist die Unfallfahrerin offenbar alkoholisiert gewesen.