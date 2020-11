In der Nacht zu heute haben Unbekannte in Markneukirchen eine Gartenhütte in Brand gesetzt. Die Täter haben gewaltsam die Türe des Gartenhauses in der Adorfer Straße geöffnet. Dann haben sie das Feuerholz, das darin gelagert gewesen ist, in Brand gesteckt. Das Feuer hat das Holzgebäude komplett zerstört – wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Die Polizei in Plauen sucht jetzt Zeugen, die etwas gesehen haben.

Polizei Plauen – Telefonnummer: 03741 140