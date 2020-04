Mark Forster Open AIR: Neuer Termin 2021 steht fest

Eigentlich wäre er in diesem Jahr in die Euroherz-Region gekommen…jetzt ist wegen der Corona-Pandemie auch das Open Air Konzert von Mark Forster auf dem Hofer Volksfestplatz abgesagt. Bereits 2019 hat er eine Liebe Open Air Tour gemacht – diese wird jetzt 2021 fortgesetzt. Am 03.September.2021 ist Forster auf dem Hofer Volksfestplatz zu sehen und zu hören – päsentiert von Radio Euroherz. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Sollte jemand zu dem Termin nicht können, kann derjenige die Tickets voraussichtlich ab dem 1. Juni an der entsprechenden Vorverkaufsstelle zurückgeben.