Marisa Burger wird 50: Vermisst gleichaltrige Frauen im TV

«Rosenheim-Cops»-Star Marisa Burger wünscht sich zu ihrem 50. Geburtstag mehr TV-Rollen für Frauen in der Mitte des Lebens. «Ich bin jemand, der viel reflektiert, analysiert, auch mich selbst. Außerdem gehe ich ehrlich mit mir um – und zwar ganz unabhängig vom Alter», sagte die Münchnerin der Deutschen Presse-Agentur. Ihr runder Geburtstag steht am Montag (10. Juli) an.

«Wir Frauen werden oft schon ab Mitte 40 zum alten Eisen gezählt», fuhr Burger fort. «Das gilt insbesondere in Bezug auf meinen Beruf und die Besetzung der einzelnen Rollen, die manchmal doch auch etwas fragwürdig ist.» Dabei sei es doch so: «Die Frauen von heute stehen mit 50 noch mitten im Leben und sehen fantastisch aus. Und ich würde mir wünschen, dass solche Figuren viel mehr gezeigt werden.»

Das müsse kein Krimi oder irgendeine Familientragödie sein, so die Schauspielerin. «Ich möchte es einfach ehrlicher. Auch das hat Platz im deutschen Fernsehen. Was mich betrifft: Ich bin topfit, lebensfroh und lustig. Für mich wird sich nichts ändern. Das Älterwerden gehört zum Leben dazu.» Seit 2002 zählt Burger zur Stammbesetzung der ZDF-Serie «Die Rosenheim-Cops», sie spielt die Sekretärin Miriam Stockl.