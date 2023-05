Marihuana zwischen den Pobacken: 17-Jähriger zweimal mit Drogen erwischt

Aus seinen Fehlern gelernt hat ein 17-Jähriger aus Hof eher nicht. Die Polizei Hof hat ihn innerhalb von zwei Tagen zweimal mit Drogen erwischt. Am Mittwoch haben die Beamten den jungen Mann das erste mal kontrolliert. Da hatte er eine kleine Menge Marihuana versteckt – zwischen seinen Pobacken. Am Abend gab’s dann die nächste Kontrolle. Diesmal hat die Polizei die Drogen in der Tasche des 17-Jährigen gefunden. Gegen den Jugendliche laufen jetzt Ermittlungen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.