Marienstraße in Hof: Ab Montag teilweise gesperrt

In der nächsten Woche müssen alle Pendler in Hof, die in der Marienstraße unterwegs sind, einen Umweg in Kauf nehmen. Wegen Arbeiten an den dortigen Wasserleitungen, ist die Marienstraße von Montag (13.01.) bis voraussichtlich Samstag in Richtung Lessingsstraße gesperrt. Die Umleitung für den Durchgangsverkehr aus Richtung des Q-Bogens, läuft ab der Kreuzung Luitpoldstraße über die Jahnstraße. Der Verkehr in der Gegenrichtung ist nicht betroffen. Dementsprechend kann es auf den betroffenen Buslinien zu Verspätungen kommen. Die Haltestellen werden aber alle bedient.