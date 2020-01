Marienstraße in Hof: Ab heute halbseitig gesperrt

Die Baustellen in Hof reißen auch im neuen Jahr nicht ab: Alle, die in der Marienstraße unterwegs sind, müssen sich ab heute (MO) auf einen Umweg einstellen. Die Marienstraße ist bis voraussichtlich Samstag in Richtung Lessingstraße gesperrt, weil dort Arbeiten an den Wasserleitungen anstehen. Die Umleitung für den Durchgangsverkehr aus Richtung des Q-Bogens läuft ab der Kreuzung Luitpoldstraße über die Jahnstraße. Wer in die Gegenrichtung muss, ist nicht betroffen. Außerdem geht es heute mit den Rodungsarbeiten an der Jahnbrücke los. Offizieller Baubeginn dort ist im März.