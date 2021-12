Marienplatz in Selb: Neuer Kreisverkehr fertig

Selbst Ortskundige haben es momentan schwer in Selb von A nach B zu kommen. Es tut sich eine Baustelle nach der anderen auf. Jetzt gibt es aber gute Nachrichten: Nach 15 Monaten Bauzeit ist der Marienplatz in Selb ab morgen (DO) wieder für den Verkehr frei. Die Stadt hat dort einen neuen Kreisverkehr errichten lassen. Schon vor Beginn seiner Amtszeit hat sich Oberbürgermeister Ulrich Pötzsch dafür ausgesprochen, die Stadteingänge aufzuwerten. Die Stadt hat sich die Baumaßnahme einiges kosten lassen, sie schlägt mit rund vier Millionen Euro zu Buche. Der Umbau des Marienplatzes zum Kreisverkehr war eines von vielen Projekten im Rahmen der Bayerisch-Tschechischen Freundschaftswochen 2023.