Mariele Millowitsch vermisst keinen Partner

Schauspielerin Mariele Millowitsch («Marie Brand») zieht ihre Freunde und Familie einer romantischen Beziehung vor. «Es gibt keine Traummänner», sagte die 67-Jährige der «Augsburger Allgemeinen». «Ich lebe jetzt so lange alleine und es geht mir so gut mit meinem Freundeskreis und meinem Netzwerk. Ich wüsste nicht, was ich durch eine Beziehung verbessern könnte.» Sie habe nichts gegen Männer, betonte die Schauspielerin. «Nur kann ich mir keine Beziehung mehr vorstellen.»

Die Schauspielerin steht nach eigenen Worten auch ihren Geschwistern sehr nahe. «Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft, auch wenn wir uns gar nicht so häufig sehen», so Millowitsch. «Aber wir telefonieren und im Ernstfall sind wir immer füreinander da.»