Mariä Himmelfahrt: Nur wenige Menschen haben in der Euroherz-Region frei

Für die meisten unserer Hörerinnen und Hörer ist heute (15.08.) ein ganz normaler Arbeitstag. Die Menschen in unserem Sendegebiet im Landkreis Tirschenreuth können heute allerdings Ausschlafen. In den katholisch geprägten Regionen in Bayern ist nämlich heute Mariä Himmelfahrt und damit ein gesetzlicher Feiertag. Da in Oberfranken die überwiegende Mehrheit der Gemeinden evangelisch ist, müssen die Menschen in den Landkreisen Hof und Wunsiedel heute auch arbeiten. Eine Ausnahme gibt’s im Landkreis Wunsiedel allerdings: Nagel im Fichtelgebirge ist überwiegend katholisch. Ausschlafen können die Menschen im Sendegebiet aber auch in Mehlmeisel und Fichtelberg.

Nach dem Zensus könnten sich künftig aber Änderungen ergeben. So hat zum Beispiel Marktschorgast im Landkreis Kulmbach heute noch einen Feiertag. Aber bereits bei der letzten Volkszählung gab es da nur knapp über 80 Katholiken mehr. Durch die vielen Kirchenaustritte in den vergangenen Jahren könnte es durchaus sein, dass nach der nächsten Volkszählung mehr Protestanten im Markt Marktschorgast leben.

Foto: Symbolbild