Mariä Himmelfahrt: In der Region überwiegend kein Feiertag

Morgen am Sonntag können die meisten Menschen in der Euroherz-Region liegen bleiben. Normalerweise ist das an diesem Tag nicht selbstverständlich, denn Mariä Himmelfahrt feiern nur der Landkreis Tirschenreuth, Nagel im Landkreis Wunsiedel, Mehlmeisel und Fichtelberg. Die Orte sind überwiegend katholisch geprägt und haben daher morgen einen Feiertag.

Für den Einzelhandel ist das gar nicht mal so schlecht:

Sagt Thorsten Becker vom Handelsverband Oberfranken. Bestes Beispiel ist Marktredwitz, das direkt an der Grenze zum Landkreis Tirschenreuth liegt. Auf die Einnahmen müssen die Geschäfte morgen zwar verzichten, die Beschäftigten dürfen dafür alle ausschlafen.